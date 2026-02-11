Astera Labs Aktie
Why Astera Labs Stock Is Plummeting Today
Astera Labs (NASDAQ: ALAB) stock is selling off following the company's recent fourth-quarter report. The company's share price was down 19.7% as of 1:40 p.m. ET and had been off as much as 21.2% earlier in trading. Astera Labs published its Q4 results after the market closed yesterday and reported sales and earnings for the period that beat the average Wall Street targets. On the other hand, the company announced that its chief financial officer was resigning and issued forward guidance and commentary that raised concerns about the outlook on margins. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
