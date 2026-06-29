Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
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29.06.2026 18:49:18
Why Axon Enterprise Stock Popped Today
Shares of Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) were moving higher today on reports that President Trump had bought the stock ahead of Immigration and Customs Enforcement (ICE) seeking a $220 million contract for TASERs, Axon's conductive electrical weapon.The news was enough to send the stock up 10.5% as of 11:44 a.m. ET.The Axon Taser 10 Image source: Axon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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