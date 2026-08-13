Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
|
13.08.2026 22:51:02
Why Cerebras Systems Stock Just Sank
Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) stock fell in Thursday's trading on the heels of the artificial intelligence (AI) chip specialist's second-quarter report. The company's share price had moved 11.9% lower in the day's session as of 3:45 p.m. ET despite a 0.7% gain for the S&P 500 and a 0.9% gain for the Nasdaq Composite. Cerebras published its Q2 results after yesterday's market close, reporting sales and earnings that were below Wall Street's expectations. On the other hand, the company raised full-year sales and margin targets. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerebras Systems Inc
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Cerebras Systems Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|223,71
|-3,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.