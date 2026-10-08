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08.10.2026 20:01:14

Why Charter Communications Plunged in September

Shares of Charter Communications (NASDAQ: CHTR) plunged 27.3% in September, according to data from S&P Global Market Intelligence.

Charter had another difficult month, as long-term interest rates leaped higher, marking a significant increase relative to before the summer. That's a big problem, as Charter remains heavily indebted.

Additionally, Charter saw a sell-side analyst downgrade during the month, with the analyst flagging ongoing competitive headwinds for the operating business.

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