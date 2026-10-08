Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
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08.10.2026 20:01:14
Why Charter Communications Plunged in September
Shares of Charter Communications (NASDAQ: CHTR) plunged 27.3% in September, according to data from S&P Global Market Intelligence.
Charter had another difficult month, as long-term interest rates leaped higher, marking a significant increase relative to before the summer. That's a big problem, as Charter remains heavily indebted.
Additionally, Charter saw a sell-side analyst downgrade during the month, with the analyst flagging ongoing competitive headwinds for the operating business.
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|Charter Inc (A) (Charter Communications)
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