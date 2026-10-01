Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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01.10.2026 19:19:27
Why Constellation Energy Stock Is Rising Today
Starting off October on a bullish note, Constellation Energy (NASDAQ:CEG) stock is powering higher today after the power producer announced a new power purchase agreement with Amazon.
As of 1:06 p.m. ET, shares of Constellation Energy are up 2.3%, paring back an earlier gain of 6.4%.
Image source: Getty Images.
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|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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