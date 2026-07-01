Constellation Energy Aktie

Constellation Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

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01.07.2026 19:34:48

Why Constellation Energy Stock Is Tumbling Today

Starting the second half of 2026 on a bearish note, shares of Constellation Energy (NASDAQ: CEG) are falling today. After learning of a firm's lowered expectations for Constellation stock, investors have found sufficient cause to press the sell button on the energy company's shares.As of 1:32 p.m. ET, shares of Constellation are down 6.2%, paring back an earlier decline of 7.9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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