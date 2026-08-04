NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 am Dienstag erneut ins Plus.

Um 15:59 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,94 Prozent auf 29 333,96 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,16 Prozent auf 29 109,26 Punkte an der Kurstafel, nach 28 776,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29 382,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 109,26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Wert von 29 329,21 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 27 651,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 188,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16,38 Prozent nach oben. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 19,84 Prozent auf 150,58 USD), Arm (+ 11,85 Prozent auf 267,38 USD), Marvell Technology (+ 11,67 Prozent auf 216,38 USD), Astera Labs (+ 9,08 Prozent auf 350,20 USD) und Sandisk (+ 8,08 Prozent auf 1 392,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Coca-Cola European Partners (-4,43 Prozent auf 103,40 USD), Diamondback Energy (-3,43 Prozent auf 191,93 USD), Amazon (-2,67 Prozent auf 276,45 USD), Constellation Energy (-1,91 Prozent auf 268,48 USD) und Fastenal (-1,56 Prozent auf 47,36 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 047 819 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,222 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Mit 6,08 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at