Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Index-Performance im Blick
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04.08.2026 22:34:42
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt schlussendlich kräftig an
Letztendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 3,32 Prozent auf 29 733,16 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,16 Prozent höher bei 29 109,26 Punkten in den Handel, nach 28 776,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 109,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 831,40 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 329,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27 651,82 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 23 188,61 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,96 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 29,45 Prozent auf 162,66 USD), Arm (+ 17,36 Prozent auf 280,56 USD), Marvell Technology (+ 12,81 Prozent auf 218,59 USD), Astera Labs (+ 12,65 Prozent auf 361,67 USD) und Sandisk (+ 10,84 Prozent auf 1 427,62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Diamondback Energy (-3,46 Prozent auf 191,87 USD), Constellation Energy (-2,36 Prozent auf 267,25 USD), Amazon (-2,32 Prozent auf 277,42 USD), Take Two (-2,01 Prozent auf 240,22 USD) und Coca-Cola European Partners (-1,90 Prozent auf 106,13 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 895 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|236,30
|-1,73%
|Arm Holdings
|243,50
|-0,20%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|283,00
|-10,16%
|Coca-Cola European Partners PLC
|92,90
|1,42%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,25
|-1,37%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|229,05
|-1,27%
|CrowdStrike
|184,28
|0,79%
|Diamondback Energy Inc
|161,68
|-2,60%
|Kraft Heinz Company
|22,20
|-3,69%
|Marvell Technology
|187,04
|-1,62%
|NVIDIA Corp.
|191,84
|4,32%
|Palantir
|138,84
|-1,49%
|Sandisk Corp
|1 220,00
|-0,81%
|Take Two
|202,00
|-3,35%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 672,09
|-0,21%
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