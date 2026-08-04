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Index-Performance im Blick 04.08.2026 22:34:42

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt schlussendlich kräftig an

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt schlussendlich kräftig an

Anleger in New York zeigten sich am zweiten Tag der Woche in Feierlaune.

Letztendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 3,32 Prozent auf 29 733,16 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,16 Prozent höher bei 29 109,26 Punkten in den Handel, nach 28 776,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 109,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 831,40 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 329,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27 651,82 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 23 188,61 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,96 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 29,45 Prozent auf 162,66 USD), Arm (+ 17,36 Prozent auf 280,56 USD), Marvell Technology (+ 12,81 Prozent auf 218,59 USD), Astera Labs (+ 12,65 Prozent auf 361,67 USD) und Sandisk (+ 10,84 Prozent auf 1 427,62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Diamondback Energy (-3,46 Prozent auf 191,87 USD), Constellation Energy (-2,36 Prozent auf 267,25 USD), Amazon (-2,32 Prozent auf 277,42 USD), Take Two (-2,01 Prozent auf 240,22 USD) und Coca-Cola European Partners (-1,90 Prozent auf 106,13 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 895 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 243,50 -0,20% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 283,00 -10,16% Astera Labs Inc Registered Shs
Coca-Cola European Partners PLC 92,90 1,42% Coca-Cola European Partners PLC
Comcast Corp. (Class A) 21,25 -1,37% Comcast Corp. (Class A)
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 229,05 -1,27% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 184,28 0,79% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 161,68 -2,60% Diamondback Energy Inc
Kraft Heinz Company 22,20 -3,69% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 187,04 -1,62% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 191,84 4,32% NVIDIA Corp.
Palantir 138,84 -1,49% Palantir
Sandisk Corp 1 220,00 -0,81% Sandisk Corp
Take Two 202,00 -3,35% Take Two

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NASDAQ 100 29 672,09 -0,21%

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