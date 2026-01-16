Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
16.01.2026 18:27:50
Why Constellation Energy Tanked Today
Shares of independent power producer Constellation Energy (NASDAQ: CEG) fell hard on Friday, declining 9.7% as of 11:06 a.m. EDT.Constellation rallied nearly 58% in 2025 on surging demand for electricity from AI data centers, which, in turn, has boosted demand for Constellation's leading U.S. nuclear power plant capacity. So, the stock has been riding high into the new year. However, President Trump and local governors in the Mid-Atlantic PJM utility grid regions unveiled a new plan on Friday, which may complicate utilities' ability to charge more for their existing power generation assets.
