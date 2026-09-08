CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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08.09.2026 22:31:53
Why CoreWeave Stock Soared 12% Today
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) were gaining today, even though there was no company-specific news out on the neocloud stock. Instead, the company seemed to benefit from a new partnership between Nebius and Palantir, and other news that helped lift the AI infrastructure sector more broadly.
The stock closed up 11.7%.
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