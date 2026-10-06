Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
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06.10.2026 20:24:14
Why Corteva Stock Is Rocketing Higher Today
Starting the week on a positive note, Corteva (NYSE:CTVA) stock rose 4% yesterday, outperforming the S&P 500's 0.7% gain. And the market's appetite for agricultural stocks continues today, thanks to an analyst’s bullish outlook on Corteva.
As of 1:40 p.m. ET, Corteva shares are up 12.2%.
Upgrading it from neutral to overweight, JPMorgan assigned a $19 price target to Corteva stock today. Based on yesterday's closing price of $12.39, the $19 price target implies 53.3% upside.
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