CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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14.10.2026 17:53:48
Why CrowdStrike Stock Slumped on Wednesday
Shares of CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) were trading sharply lower on Wednesday, falling as much as 4.9% in early trading and were still down 3% as of 11:50 a.m. ET.
The catalyst that sent the cybersecurity stock lower was a report that the company could face a new threat from artificial intelligence (AI).
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Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|219,00
|0,60%
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