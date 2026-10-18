Dive Aktie
WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
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18.10.2026 15:36:06
Why Dell Technologies Stock Took a Dive Last Week
A Wall Street downgrade citing concerns over the pace of corporate artificial intelligence adoption sent Dell Technologies (NYSE:DELL) tumbling 22.9% last week.
Dell stock changed hands at $451.71 as of the close on Friday, Oct. 15, down 22.9% from last Friday's close. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.95%, and the Nasdaq-100 was down 5.49%.
Image source: The Motley Fool.
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