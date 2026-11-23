Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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23.11.2026 18:16:54
Why Did Cerebras Stock Soar Today?
Cerebras (NASDAQ:CBRS) stock bounced back in a big way Monday, soaring 19.2% through 10:45 a.m. ET. And why?
This morning, Nvidia (NASDAQ:NVDA) announced its board has voted unanimously to reinstate Jensen Huang as CEO. Shares of Nvidia ripped 35.5% higher as shorts were forced to burn their bets against the stock and buy it back in apparently massive quantities.
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-board-reinstates-jensen-huang-as-president-ceo-and-board-director
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