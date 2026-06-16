CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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16.06.2026 17:34:14
Why Did CoreWeave Stock Just Pop?
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock soared 8% through 11 a.m. ET Tuesday morning -- and you can thank Cantor Fitzgerald for that.This morning, Cantor doubled down on its CoreWeave bet, insisting the data center stock is cheap at just $115 per share, and deserves a $167 price target -- implying CoreWeave could rise 44% over the next year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CoreWeave
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