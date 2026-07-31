Garmin Aktie

Garmin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

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31.07.2026 18:44:07

Why Did Garmin Stock Surge This Week?

Garmin (NYSE: GRMN) reported record second-quarter results this week, and the stock took off. As of midday Friday, shares were up 22.4% for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Investors already expected a strong year, with the company guiding for 9% year-over-year revenue growth in 2026. Management boosted that guidance after Q2 results. That helps explain why the stock popped, but Garmin shares are still cheaper than they look. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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