Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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31.07.2026 18:44:07
Why Did Garmin Stock Surge This Week?
Garmin (NYSE: GRMN) reported record second-quarter results this week, and the stock took off. As of midday Friday, shares were up 22.4% for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Investors already expected a strong year, with the company guiding for 9% year-over-year revenue growth in 2026. Management boosted that guidance after Q2 results. That helps explain why the stock popped, but Garmin shares are still cheaper than they look. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Garmin Ltd.
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31.07.26
|Garmin watches are ugly. Why do runners love them so much? (Financial Times)
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29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.07.26
|Ausblick: Garmin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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15.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Garmin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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08.07.26