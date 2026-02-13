Nebius Aktie

Nebius

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

13.02.2026 18:06:30

Why Did Nebius Stock Jump Today?

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) had high aspirations for its revenue cadence by the end of 2025. The artificial intelligence (AI) cloud infrastructure company just beat those expectations. That has shares rising today. After jumping as much as 12%, Nebius shares have settled in with an 8.2% gain as of noon ET.
