EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
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29.10.2026 17:49:10
Why Emcor Group Stock Popped on Thursday
Shares of Emcor Group (NYSE:EME), a construction company specializing in electrical and mechanical projects, jumped 5.2% through 12:30 p.m. ET Thursday after beating earnings projections this morning.
Heading into Emcor's Q3 report, analysts forecast $8.37 per share in pro forma profit on $5.2 billion in sales. Emcor actually earned $9.60 per share, however, and its sales were more than $5.5 billion.
Image source: Getty Images.
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