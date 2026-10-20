Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
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20.10.2026 18:09:02
Why Equifax Stock Popped After Earnings
Equifax (NYSE:EFX) stock, owner of one of the nation's three major consumer credit reporting agencies, exploded 11.5% higher through 11:25 a.m. ET Tuesday after beating earnings this morning.
Analysts had forecast Equifax to earn $2.20 per share, adjusted for one-time items, on $1.69 billion in Q3 sales. In fact, Equifax earned $2.26 per share (adjusted) on sales that met expectations.
Image source: Getty Images.
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