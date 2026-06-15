Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
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15.06.2026 21:29:20
Why Fiserv Plunged Today
Shares of Fiserv (NASDAQ: FISV) plunged on Monday, falling 11.3% as of 3:26 p.m. The decline was all the more notable since the broader markets were up in the wake of the past weekend's deal between the U.S. and Iran.Fiserv announced that its CEO, Mike Lyons, had accepted another role as CEO of Truist Securities (NYSE: TFC) and would be leaving the company. The company also reiterated Fiserv's full-year guidance.Lyons, who had only been on the job for about a year and a half, was the driving force behind Fiserv's turnaround plan. Therefore, investors took his leaving as a sign that things might not be going so well on that front. However, with an activist investor involved in Fiserv's story, things may be more complicated.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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