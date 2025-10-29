Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
29.10.2025 20:22:15
Why Fiserv Stock Is Plummeting Today
Fiserv (NYSE: FI) stock is getting crushed in Wednesday's trading following a very disappointing quarterly report. The fintech company's share price has fallen 43.8% in the daily session as of 2:45 p.m. ET.Fiserv reported its third-quarter results before the market opened this morning, and underperformance in the period shocked the market. In addition to showing weak Q3 numbers, the company lowered its full-year targets and announced some shakeups for its leadership team and board of directors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
