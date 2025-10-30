FormFactor Aktie

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

30.10.2025 19:17:44

Why FormFactor Stock Exploded Higher Today

Here in the middle of the artificial intelligence (AI) revolution, semiconductor stocks are red-hot -- and of the reddest, hottest semiconductor stocks on the market today is FormFactor (NASDAQ: FORM), a maker of probe cards and other equipment for testing the quality of manufactured chips.FormFactor stock is flying today -- up 23.6% through 1:15 p.m. ET -- after the company beat on earnings last night. Analysts forecast FormFactor to earn just $0.25 per share on $200 million in third-quarter revenue, but FormFactor actually earned $0.33 per share on sales of $202.7 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
