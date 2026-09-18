Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|
19.09.2026 00:49:01
Why Fortinet Stock Zoomed Almost 9% Higher This Week
A favorable environment for peer stocks and an analyst's price target raise combined to lift Fortinet (NASDAQ: FTNT) stock higher this week. Over the five trading days, the cybersecurity company's equity rose by nearly 9%.
Worries about the rapid development of artificial intelligence (AI) capabilities -- in some cases voiced this week by leading developers themselves -- led investors to load up on cybersecurity titles.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fortinet Inc
|
16.09.26
|S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse New York: S&P 500 verliert (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Fortinet Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fortinet Inc
|147,48
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.