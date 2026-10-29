NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,71 Prozent schwächer bei 29 302,27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 421,18 Zählern und damit 1,31 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 813,16 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 257,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 517,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,863 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 30 339,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 27 192,31 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 26 119,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 16,25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit KLA (+ 4,85 Prozent auf 166,47 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,47 Prozent auf 56,97 USD), DoorDash (+ 3,99) Prozent auf 176,25 USD), NXP Semiconductors (+ 3,88 Prozent auf 261,45 USD) und Axon Enterprise (+ 3,24 Prozent auf 436,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Alnylam Pharmaceuticals (-22,36 Prozent auf 180,44 USD), Fortinet (-21,93 Prozent auf 135,91 USD), Marvell Technology (-13,79 Prozent auf 216,94 USD), Alphabet A (ex Google) (-13,07 Prozent auf 282,42 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,87 Prozent auf 280,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 880 030 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at