WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

03.02.2026 21:15:21

Why Gartner Stock Fell 31% This Morning

Shares of research and advisory specialist Gartner (NYSE: IT) plunged on Tuesday, following a strong earnings report.Wait, what?Yep, Gartner beat Wall Street's estimates on both the top and bottom lines, but the stock still took a beating after the report due to disappointing guidance. Gartner's shares opened Tuesday's trading session 31.2% lower. By 2:15 p.m. ET, it had recovered slightly to a 21.6% decline from Monday's close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Gartner Inc.

