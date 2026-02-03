Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|
03.02.2026 21:15:21
Why Gartner Stock Fell 31% This Morning
Shares of research and advisory specialist Gartner (NYSE: IT) plunged on Tuesday, following a strong earnings report.Wait, what?Yep, Gartner beat Wall Street's estimates on both the top and bottom lines, but the stock still took a beating after the report due to disappointing guidance. Gartner's shares opened Tuesday's trading session 31.2% lower. By 2:15 p.m. ET, it had recovered slightly to a 21.6% decline from Monday's close.
Analysen zu Gartner Inc.
