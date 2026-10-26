Why Grupo Financiero Galicia ADR Crashed Today

Shares of Argentine financial services holding company Grupo Financiero Galicia ADR (NASDAQ:GGAL) joined the ongoing rout of Latin American stocks Monday, falling 7.3% through 11:40 a.m. ET.

Why? Next door in Brazil, incumbent President Luiz Inácio Lula da Silva appears to have beaten challenging conservative candidate Flávio Bolsonaro 51.8% to 48.2% in the second, run-off round of that country's presidential election. This came as a surprise to investors who had bet that Bolsonaro's victory in the first round of voting, earlier this year, implied a likely victory for the conservative in Sunday's contest as well.

But that didn't happen.

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