Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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06.10.2026 20:10:02
Why I Don't Think Meta's AI Strategy Will Be Successful
News of Meta Platforms (NASDAQ:META) launching a personal artificial intelligence (AI) agent called Muse last month gave the struggling stock some much-needed life. It's now in positive territory for the year, up around 12% since January. It's been a tremendous turnaround story for the company, as it's made investors believers of Meta's AI strategy.
But I don't think it'll last. While the launch of a personal AI assistant may unlock new opportunities and drive more growth, since there are paid plans as well, here's why I don't think it'll be successful.
Image source: Getty Images.
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