AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

01.02.2026 09:25:00

Why I'm Excited About Advanced Micro Devices Stock

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) shares have risen sharply in the last six months, but it's way too early to take profits. I continue to hold this stock, as AMD is well positioned to benefit from growing chip demand across several markets -- not just data centers.Image source: Getty Images.More than 120 Ryzen artificial intelligence (AI)-powered PC designs are shipping in 2026, positioning AMD to continue growing its client segment. AMD has been executing extremely well in the PC market, with client segment revenue up 46% year over year in the third quarter. This makes up about 30% of AMD's total revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 199,64 -5,07% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

