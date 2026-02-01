AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
01.02.2026 09:25:00
Why I'm Excited About Advanced Micro Devices Stock
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) shares have risen sharply in the last six months, but it's way too early to take profits. I continue to hold this stock, as AMD is well positioned to benefit from growing chip demand across several markets -- not just data centers.Image source: Getty Images.More than 120 Ryzen artificial intelligence (AI)-powered PC designs are shipping in 2026, positioning AMD to continue growing its client segment. AMD has been executing extremely well in the PC market, with client segment revenue up 46% year over year in the third quarter. This makes up about 30% of AMD's total revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.