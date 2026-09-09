Why Independence Realty Trust Stock Sank Today

The latest marriage proposal in the real estate investment trust (REIT) world wasn't making its suitor popular on Wednesday. Investors traded out of Independence Realty Trust's (NYSE: IRT) stock after the company and its target revealed plans for what's tantamount to a buyout. Independence's shares declined by more than 4% across the trading session.

That morning, Independence and fellow residential REIT Centerspace (NYSE: CSR) announced they would combine in an all-stock deal. The companies said that fusing their businesses together would create a REIT with a pro forma market cap of around $5 billion and an enterprise value of roughly $8.1 billion.

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