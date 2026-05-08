Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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08.05.2026 20:47:38

Why Innodata Stock Doubled Today (Yes, Really!)

Shares of Innodata (NASDAQ: INOD) soared 101.3% higher on Friday morning, peaking near 11 a.m. ET. The data engineering expert backed down a bit from that extreme level, but was still up by 86% as of this writing at 2:20 p.m. ET. Innodata shareholders can thank a fantastic earnings report for this massive jump.Let's start with the numbers. First-quarter sales rose 54% year over year to $90.1 million. Earnings nearly doubled over the same period, jumping from $0.22 to $0.42 per diluted share.The Street consensus had called for earnings near $0.23 per share on revenue in the neighborhood of $72.1 million. Look up "blowout" in the dictionary, and you might just see Innodata's report instead of a standard definition.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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