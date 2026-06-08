Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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08.06.2026 16:57:22
Why Intel Stock Bounced Back Today
Intel (NASDAQ: INTC) stock got caught up in an epic sell-off last week as semiconductor chip stocks lost $1 trillion in market capitalization. Intel stock, in particular, lost 13.5% by the close of the week.Shares of what was once the world's biggest manufacturer of semiconductor chips bounced back with a vengeance this morning, however, and are up 11.5% as of 10:40 a.m. You can thank Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) for that. Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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05.06.26
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