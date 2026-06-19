Intel Aktie
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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach einem Tweet von US-Präsidnet Donald Trump über eine Vereinbarung zwischen Apple und dem Chiphersteller zur Herstellung von Chips in den USA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Wirklich neu sei dies nicht, kommentierte Stacy A. Rasgon die Nachricht am Donnerstag. Anfangs dürfte das Aufwärtspotenzial für Intel begrenzt sein. Der Analyst sieht darin eher einen Machbarkeitsnachweis./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
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Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 100,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 133,99
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Abst. Kursziel*:
-25,37%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
$ 133,99
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Abst. Kursziel aktuell:
-25,37%
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Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
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KGV*:
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