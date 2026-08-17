Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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17.08.2026 17:29:46
Why Is Astera Labs Stock Surging Monday?
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Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs
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10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
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06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
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05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
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05.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
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|Astera Labs Inc Registered Shs
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Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street geht es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.