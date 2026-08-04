IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
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04.08.2026 17:39:41
Why Is IDEXX Laboratories Stock Gaining Tuesday?
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