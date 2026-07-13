Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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13.07.2026 16:54:59
Why Is Nebius Stock Falling on Monday?
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