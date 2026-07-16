Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
16.07.2026 18:22:49
Why Is Nebius Stock Falling on Thursday?
This article Why Is Nebius Stock Falling on Thursday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|Nebius introduces business model to scale AI cloud globally through infrastructure partnerships (EQS Group)
|
14.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
14.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)