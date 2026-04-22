NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
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22.04.2026 09:29:21
Why Is NetApp (NTAP) Stock Trending Overnight
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21.04.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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21.04.26
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20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.04.26
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07.04.26
|Börse New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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06.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetApp-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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30.03.26
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23.03.26
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Analysen zu NetApp Inc.
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