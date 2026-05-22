Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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22.05.2026 12:46:37
Why Is Workday Stock Soaring Friday?
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21.05.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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21.05.26
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21.05.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
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21.05.26
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20.05.26
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20.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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20.05.26
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20.05.26
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