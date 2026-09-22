Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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23.09.2026 01:52:43

Why Marathon Petroleum Stock Slipped Today

The latest White House proposal to rein in diesel prices and an analyst's recommendation downgrade were the major factors behind Marathon Petroleum's (NYSE: MPC) stock price dip on Tuesday. At the close of that day's trading session, the company's equity was down more than 3%.

Treasury Secretary Scott Bessent said that the Trump administration is mulling a ban on U.S. diesel exports. He added that this would reduce prices for the fuel, commonly used for cargo trucks, which continue to reach all-time high prices. Almost needless to say, many analysts and economists attribute this rise mainly to the impact of the Iran war.

Image source: Getty Images.

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