Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
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23.09.2026 01:52:43
Why Marathon Petroleum Stock Slipped Today
The latest White House proposal to rein in diesel prices and an analyst's recommendation downgrade were the major factors behind Marathon Petroleum's (NYSE: MPC) stock price dip on Tuesday. At the close of that day's trading session, the company's equity was down more than 3%.
Treasury Secretary Scott Bessent said that the Trump administration is mulling a ban on U.S. diesel exports. He added that this would reduce prices for the fuel, commonly used for cargo trucks, which continue to reach all-time high prices. Almost needless to say, many analysts and economists attribute this rise mainly to the impact of the Iran war.
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