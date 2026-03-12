Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
12.03.2026 20:30:00
Why March Could Be a Turning Point for Palantir Stock
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has endured a torrid time on the stock market so far in 2026, losing 12% of its value as of this writing. The stock, however, has been in turnaround mode this month.Specifically, Palantir stock has rallied 14% in March. Let's see why this has been the case and check whether the stock's newfound momentum is sustainable.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)