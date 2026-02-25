MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 17:39:45

Why MercadoLibre Stock Crashed on Wednesday

Shares of MercadoLibre (NASDAQ: MELI) tumbled out of the gate on Wednesday, falling as much as 14%. As of 11:36 a.m. ET, the stock was still down 10.6%.The catalyst that sent the online retail and fintech specialist lower was its quarterly financial report, which investors found wanting.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MercadoLibre Inc

mehr Nachrichten