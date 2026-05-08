MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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08.05.2026 17:34:31
Why Mercadolibre Stock Crashed Today
Mercadolibre (NASDAQ: MELI) stock tumbled 11% through 11:10 a.m. ET Friday after reporting mixed earnings for Q1 2026 last night.Analysts had forecast the Latin American e-commerce giant would earn $9.37 per share on $8.3 billion in sales. Mercadolibre beat the sales forecast with $8.8 billion in revenue, but whiffed on earnings -- just $8.23 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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