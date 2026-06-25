Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
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25.06.2026 21:55:07
Why Methode Electronics Stock Jumped 40% Today
Shares of Methode Electronics (NYSE: MEI) rose as much as 40% on Thursday afternoon, boosted by a strong Q4 2026 earnings report. The engineering and manufacturing specialist crushed Wall Street's consensus estimates.Image source: Getty Images.Methode faced a difficult business environment in the fourth quarter, as several electric vehicle makers delayed their expected product launches or canceled them altogether. The Street consensus called for revenue growth of just 2% to $239.5 million, while the bottom line was supposed to swing from a $0.01 profit to a $0.09 loss per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
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25.06.26
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25.06.26
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25.06.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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25.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.06.26
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18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Methode Electronics Inc.
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