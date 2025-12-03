Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 21:54:16

Why Microchip Technology Rallied Double-Digits Today

Shares of specialty microcontroller chip giant Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) rallied 12.2% on Wednesday as of 3:46 p.m. EDT.Microchip has been a relative laggard in the semiconductor space this year, as its specialty chips used across a wide variety of industrial applications haven't been as in-demand as leading-edge chips centered on the AI revolution.However, in conjunction with its presentation at an industry conference today, Microchip formally raised its current quarter guidance, along with a positive outlook for a recovery in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microchip Technology Inc.mehr Nachrichten