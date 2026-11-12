Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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12.11.2026 18:13:30
Why Moderna Stock Dropped on Thursday
MRNA pioneer Moderna (NASDAQ:MRNA) stock tumbled more than 6% in early trading Thursday before clawing its way back to a 2% loss as of 11:50 a.m. ET. The reason:
Moderna just held an "analyst day" in which it laid out financial projections through the end of this year... but didn't tell investors much about next year.
Image source: Getty Images.
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