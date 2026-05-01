Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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01.05.2026 21:30:13
Why Nebius Stock Is Up Today
Shares of Nebius (NASDAQ: NBIS) surged on Friday after the artificial intelligence (AI) infrastructure provider struck a deal to acquire model-optimization specialist Eigen AI. Image source: Getty Images.Eigen strives to make running AI models faster and cheaper by reducing compute and memory usage. Nebius plans to integrate Eigen's technology into its Token Factory managed inference platform, which enables developers to deploy, refine, and scale AI models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius
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01.05.26
|Nebius Group announces date of first quarter 2026 results and conference call (EQS Group)
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01.05.26
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