Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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17.03.2026 01:42:24
Why Nebius Stock Popped Today
Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) climbed on Monday after the cloud platform supplier struck a $27 billion deal with Meta Platforms (NASDAQ: META). Image source: Getty Images.Nebius will supply Meta with $12 billion worth of advanced artificial intelligence (AI) infrastructure across multiple sites beginning in 2027. These facilities will feature Nvidia's powerful new Vera Rubin supercomputing platform designed for AI agents and other large-scale inference workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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