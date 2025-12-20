Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
20.12.2025 15:47:31
Why Nebius Stock Recovered After Plunging This Week
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) shareholders had a rollercoaster week. Shares were down as much as almost 15% before sharply rebounding to end the week. The volatility came as investors considered whether AI cloud infrastructure companies like Nebius would fully realize revenue currently in its contract backlog. Nebius stock closed the week 2% above last Friday's close, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Nebius Group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!