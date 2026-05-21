Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
22.05.2026 01:32:15
Why Nebius Stock Surged Today
Shares of Nebius (NASDAQ: NBIS) spiked on Thursday after the data center operator formed a strategic partnership with Bloom Energy (NYSE: BE). Image source: Getty Images.The two companies will work together to bring Bloom's impressive fuel cell technology to Nebius' rapidly expanding artificial intelligence (AI) factories.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
20.05.26
|Nebius and Bloom Energy partner to power AI infrastructure build-out (EQS Group)
|
18.05.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.05.26
|Nebius überrascht positiv: Starke Zahlen treiben die Aktie an (finanzen.at)
|
12.05.26
|Nebius welcomes Clarifai’s core team and licenses inference IP to strengthen Nebius Token Factory (EQS Group)
|
12.05.26
|Nebius breaks ground on gigawatt-scale AI factory in Independence, Missouri (EQS Group)
|
12.05.26
|Ausblick: Nebius zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.05.26