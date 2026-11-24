NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 16:25:04
Why Nvidia Stock Gave Back Some Gains Today
What goes up (a lot) must come down (at least a little), and that's what's happening to Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock today.
Yesterday, as you probably noticed, Nvidia saved the artificial intelligence economy -- and its own shareholders -- when its board unanimously voted to reinstate Jensen Huang as CEO. Shares of the AI chips giant soared 31% in a day on Monday. Today they're giving back about 6.5% through 10:05 a.m.
Image source: Getty Images.
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